Кошта: Участие Ильхама Алиева придало саммиту ЕПС в Ереване дополнительную значимость

Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване стал по-настоящему историческим событием, поскольку впервые прошел на Южном Кавказе и ознаменовался участием президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Совета ЕС Антониу Кошта в заявлении для прессы по итогам саммита.

По его словам, участие президента Азербайджана в режиме видеоконференции придало саммиту дополнительную значимость.

Кошта подчеркнул, эта встреча "навсегда останется в истории" как символ мирных усилий в регионе Южного Кавказа.

"Этот саммит навсегда запомнится как саммит мира на Южном Кавказе, который стал возможен благодаря смелым политическим решениям и терпеливой дипломатии", - отметил Кошта.

Он также добавил, что на фоне глобальной нестабильности и роста числа конфликтов продвижение мира в Европе является достижением, заслуживающим высокой оценки.