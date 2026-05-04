Koşta: İlham Əliyevin iştirakı "Avropa Siyasi Birliyi"nin İrəvandakı sammitinə əlavə əhəmiyyət qatdı

    Region
    04 may, 2026
    • 17:56
    Koşta: İlham Əliyevin iştirakı Avropa Siyasi Birliyinin İrəvandakı sammitinə əlavə əhəmiyyət qatdı

    "Avropa Siyasi Birliyi"nin İrəvanda keçirilən sammiti həqiqətən tarixi oldu, çünki ilk dəfə olaraq Cənubi Qafqaz regionunda baş tutdu.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Antonio Koşta sammitin yekunları üzrə mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin videobağlantı vasitəsilə iştirakı sammitə əlavə əhəmiyyət qatdı.

    A.Koşta vurğulayıb ki, bu görüş Cənubi Qafqaz regionunda sülh üzrə səylərin rəmzi kimi "həmişəlik tarixdə qalacaq": "Bu sammit Cənubi Qafqazda cəsarətli siyasi qərarlar və səbirli diplomatiya sayəsində mümkün olan sülh sammiti kimi yadda qalacaq".

    O, həmçinin əlavə edib ki, qlobal qeyri-sabitlik və münaqişələrin sayının artması fonunda Avropada sülhün təşviq edilməsi yüksək qiymətləndirilməyə layiq olan bir nailiyyətdir.

    Кошта: Участие Ильхама Алиева придало саммиту ЕПС в Ереване дополнительную значимость
    Costa: Ilham Aliyev's participation added further significance to EPC summit in Yerevan

