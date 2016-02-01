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    ​Компания Тельмана Исмаилова попросила суд прекратить дело о банкротстве

    Cуд отложил заседание на 4 февраля

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ ООО "КБФ АСТ", входящее в группу АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, попросило Арбитражный суд Москвы прекратить производство по делу о банкротстве компании, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Представитель должника заявил, что у компании нет имущества, а банк не представил согласие на финансирование процедуры банкротства. В результате суд отложил заседание на 4 февраля. Также суд отказался приостановить производство по делу. Автором иска о банкротстве "КБФ АСТ" выступает Банк Москвы.

    В конце июля 2015 года Банк Москвы обратился с иском о взыскании 13,380 млрд. рублей с группы АСТ. В октябре арбитраж принял решение взыскать с "КБФ АСТ" 213 млн. долларов США по иску банка. Позже апелляционный суд подтвердил это решение.

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