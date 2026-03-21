    Командующий ВКС КСИР Мусави анонсировал массированный удар по Израилю

    В регионе
    • 21 марта, 2026
    • 23:22
    Командующий ВКС КСИР Мусави анонсировал массированный удар по Израилю

    Иран в ходе предстоящих ракетных волн атак на израильскую территорию и военные базы США в регионе используют "новые тактики и системы запуска".

    Как передает Report, об этом в соцсети Х написал командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави.

    Он отметил, что иранские силы достигли ракетного превосходства в израильском воздушном пространстве.

    "С этого момента я заявляю о ракетном превосходстве Ирана в небе над Израилем", - указал Мусави.

    Он добавил, что небо над южными районами Израиля "сегодня ночью будет освещенным [ракетами] в течение нескольких часов".

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    Musəvi İsrailə kütləvi raket hücumunun olacağını açıqlayıb
    23:57

    Нариман Ахундзаде дебютировал в составе "Коламбус Крю"

    Футбол
    23:38

    Во Флориде состоялась встреча между делегациями США и Украины

    Другие страны
    23:22

    Командующий ВКС КСИР Мусави анонсировал массированный удар по Израилю

    В регионе
    23:16

    В результате удара по израильской Димоне пострадали до 40 человек

    В регионе
    22:53
    Видео

    Из-за взрыва при розжиге праздничного костра в Сумгайыте пострадали 10 человек

    Происшествия
    22:39

    В ОИС осудили израильскую атаку на военную инфраструктуру в Сирии

    Другие страны
    22:18

    ЦАХАЛ сообщил о перехвате ракет после нового залпа из Ирана

    Другие страны
    22:07

    США перебросили в Нигерию военных и разведывательные дроны

    Другие страны
    21:45

    КСИР заявил о ракетных ударах по военным база в ОАЭ и Кувейте

    В регионе
