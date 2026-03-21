Командующий ВКС КСИР Мусави анонсировал массированный удар по Израилю

Иран в ходе предстоящих ракетных волн атак на израильскую территорию и военные базы США в регионе используют "новые тактики и системы запуска".

Как передает Report, об этом в соцсети Х написал командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави.

Он отметил, что иранские силы достигли ракетного превосходства в израильском воздушном пространстве.

"С этого момента я заявляю о ракетном превосходстве Ирана в небе над Израилем", - указал Мусави.

Он добавил, что небо над южными районами Израиля "сегодня ночью будет освещенным [ракетами] в течение нескольких часов".

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.