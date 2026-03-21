Musəvi İsrailə kütləvi raket hücumunun olacağını açıqlayıb
- 21 mart, 2026
- 22:47
İran İsrailə və ABŞ-nin bölgədəki bazalarına raket hücumlarını yeni taktika ilə həyata keçirəcək və ilk belə həmləyə gecə saatlarında başlamağı planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə SEPAH-ın Aerokosmik Qüvvələrinin komandanı Məcid Musəvi "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Bu andan etibarən İsrail səmasında İranın üstünlüyünü elan edirəm", - Musəvi qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, İranın raket buraxılış məntəqləri İsraili və ABŞ bazalarını "lərzəyə gətirəcək": "Bu gecə İsrailin cənubunun səması bir neçə saat işıqlı qalacaq".
از این لحظه #تسلط_موشکی فرزندان ایران را بر آسمان سرزمینهای اشغالی اعلام میکنم.— Seyed Majid Moosavi (@smajid_moosavi) March 21, 2026
تاکتیکها و سامانههای پرتاب جدید به کار گرفته شده در موجهای پیش رو، فرماندهان امریکاییصهیونیستی را انگشت به دهان خواهد کرد.
امشب آسمان جنوب سرزمینهای اشغالی ساعتها روشن خواهد ماند.