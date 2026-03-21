İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Musəvi İsrailə kütləvi raket hücumunun olacağını açıqlayıb

    Region
    • 21 mart, 2026
    • 22:47
    İran İsrailə və ABŞ-nin bölgədəki bazalarına raket hücumlarını yeni taktika ilə həyata keçirəcək və ilk belə həmləyə gecə saatlarında başlamağı planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SEPAH-ın Aerokosmik Qüvvələrinin komandanı Məcid Musəvi "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Bu andan etibarən İsrail səmasında İranın üstünlüyünü elan edirəm", - Musəvi qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, İranın raket buraxılış məntəqləri İsraili və ABŞ bazalarını "lərzəyə gətirəcək": "Bu gecə İsrailin cənubunun səması bir neçə saat işıqlı qalacaq".

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Məcid Musəvi İranın İsrailə hücumu Raket hücumu ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Командующий ВКС КСИР Мусави анонсировал массированный удар по Израилю

    Son xəbərlər

    23:26

    İsrail ordusu: İran raketlərinin zərərsizləşdirilməsi üzərində iş aparılır

    Digər ölkələr
    23:07

    ABŞ Nigeriyaya hərbçilər və kəşfiyyat dronları göndərib

    Digər ölkələr
    22:49
    Video

    Sumqayıtda tonqal yandırılan zaman partlayış baş verib, 10 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    22:47

    Musəvi İsrailə kütləvi raket hücumunun olacağını açıqlayıb

    Region
    22:20

    İƏT İsrailin Suriyadakı hərbi infrastruktura zərbə endirməsini pisləyib

    Digər ölkələr
    21:54

    "Axios": ABŞ kəşfiyyatı İranda tezliklə hakimiyyət dəyişikliyinin olacağına inanmır

    Region
    21:39

    Nümayəndələr Palatasının spikeri Conson: ABŞ, demək olar, İrandakı məqsədlərinə çatıb

    Digər ölkələr
    21:30

    Fitso Aİ-ni "yaşıl gündəlik"dən imtina etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    21:12

    İran İraqa qaz tədarükünü bərpa edib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti