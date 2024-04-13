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Коджа: При аварии на фуникулере в Анталье погиб один человек, еще 10 ранены

Коджа: При аварии на фуникулере в Анталье погиб один человек, еще 10 ранены Один человек погиб и 10 получили ранения в результате аварии на фуникулере, произошедшей вечером в турецкой Анталье.
В регионе
13 апреля 2024 г. 01:58
Коджа: При аварии на фуникулере в Анталье погиб один человек, еще 10 ранены

Один человек погиб и 10 получили ранения в результате аварии на фуникулере, произошедшей в турецкой Анталье.

Как передает Report, об этом в социальной сети сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"В результате обрушения одной из опор канатной дороги в Анталье в районе Коньяалты одна из кабин упала на скалистый склон. К сожалению, один наш гражданин погиб и десять человек пострадали.

После оказания первой медицинской помощи раненые были доставлены в больницы. Удалось эвакуировать 30 из 184 застрявших на высоте в кабинках фуникулера, спасательные работы продолжаются”, - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Fahrettin Koca Antalyadakı qəzada ölən və yaralananların sayını açıqlayıb

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