Коджа: При аварии на фуникулере в Анталье погиб один человек, еще 10 ранены

Один человек погиб и 10 получили ранения в результате аварии на фуникулере, произошедшей в турецкой Анталье.
Как передает Report, об этом в социальной сети сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
"В результате обрушения одной из опор канатной дороги в Анталье в районе Коньяалты одна из кабин упала на скалистый склон. К сожалению, один наш гражданин погиб и десять человек пострадали.
После оказания первой медицинской помощи раненые были доставлены в больницы. Удалось эвакуировать 30 из 184 застрявших на высоте в кабинках фуникулера, спасательные работы продолжаются”, - отметил он.