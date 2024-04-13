Коджа: При аварии на фуникулере в Анталье погиб один человек, еще 10 ранены

Коджа: При аварии на фуникулере в Анталье погиб один человек, еще 10 ранены

Один человек погиб и 10 получили ранения в результате аварии на фуникулере, произошедшей вечером в турецкой Анталье.

https://static.report.az/photo/aafdd9c6-913c-304e-9ca6-38978282db3a.jpg https://static.report.az/photo/aafdd9c6-913c-304e-9ca6-38978282db3a.jpg

Один человек погиб и 10 получили ранения в результате аварии на фуникулере, произошедшей в турецкой Анталье. Как передает Report, об этом в социальной сети сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. "В результате обрушения одной из опор канатной дороги в Анталье в районе Коньяалты одна из кабин упала на скалистый склон. К сожалению, один наш гражданин погиб и десять человек пострадали. После оказания первой медицинской помощи раненые были доставлены в больницы. Удалось эвакуировать 30 из 184 застрявших на высоте в кабинках фуникулера, спасательные работы продолжаются”, - отметил он. Подпишитесь на наш Telegram канал