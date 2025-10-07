Кочарян заявил, что его команда примет участие в парламентских выборах-2026
- 07 октября, 2025
- 12:55
Экс-президент Армении Роберт Кочарян сообщил, что его команда примет участие в парламентских выборах в 2026 году.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил на пресс-конференции.
"Я считаю, что выборы 2021 года показали, что у меня есть определённое влияние и возможность консолидации части электората", - отметил он.
По его словам, социологические опросы указывают на то, что в случае его участия команда наберет больше голосов, чем при участии любого другого представителя политической силы.
