Кочарян заявил, что его команда примет участие в парламентских выборах-2026

Экс-президент Армении Роберт Кочарян сообщил, что его команда примет участие в парламентских выборах в 2026 году.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил на пресс-конференции.

"Я считаю, что выборы 2021 года показали, что у меня есть определённое влияние и возможность консолидации части электората", - отметил он.

По его словам, социологические опросы указывают на то, что в случае его участия команда наберет больше голосов, чем при участии любого другого представителя политической силы.