    Кочарян заявил, что его команда примет участие в парламентских выборах-2026

    В регионе
    • 07 октября, 2025
    • 12:55
    Кочарян заявил, что его команда примет участие в парламентских выборах-2026

    Экс-президент Армении Роберт Кочарян сообщил, что его команда примет участие в парламентских выборах в 2026 году.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил на пресс-конференции.

    "Я считаю, что выборы 2021 года показали, что у меня есть определённое влияние и возможность консолидации части электората", - отметил он.

    По его словам, социологические опросы указывают на то, что в случае его участия команда наберет больше голосов, чем при участии любого другого представителя политической силы.

    Köçəryan 2026-cı il parlament seçkilərində iştirak edəcək

