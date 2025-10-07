Köçəryan 2026-cı il parlament seçkilərində iştirak edəcək
Region
- 07 oktyabr, 2025
- 13:02
Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Köçəryan bildirib ki, onun komandası 2026-cı ildə keçiriləcək parlament seçkilərində iştirak edəcək.
"Report"un Ermənistan KİV-nə istinadən xəbərinə görə, o bunu mətbuat konfransında deyib.
"Hesab edirəm ki, 2021-ci il seçkiləri göstərdi ki, mənim müəyyən təsirim və seçicilərin bir hissəsini birləşdirmək imkanım var", - deyə o qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, sosioloji sorğular göstərir ki, onun iştirakı halında komandası siyasi qüvvənin istənilən digər nümayəndəsinin iştirakına nisbətən daha çox səs toplayacaq.
