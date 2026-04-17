    В регионе
    • 17 апреля, 2026
    • 12:01
    Кобахидзе: Южный Кавказ приобретает особое значение в свете происходящих в мире процессов

    Южный Кавказ приобретает особое значение в свете происходящих в мире процессов.

    Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на Анталийском дипломатическом форуме в Турции.

    "Конечно, все эти неопределенности и глобальные вызовы также влияют на наш регион. Но одновременно Южный Кавказ приобретает особое значение в свете происходящих в мире процессов", - сказал он.

    По словам Кобахидзе, Грузия стремится максимально использовать открывающиеся возможности и на протяжении многих лет подтверждает свою роль надежного моста между Европой и Азией.

    "В нынешних условиях, когда торговые маршруты сталкиваются с серьезными вызовами, мы можем предложить нашим партнерам определенные услуги. Грузия выступает транзитным хабом для эффективного перемещения товаров, услуг, энергии и цифровых данных. И мы будем и дальше укреплять эту роль нашей страны", - добавил он.

    İrakli Kobaxidze: Cənubi Qafqaz dünyada baş verən proseslər fonunda xüsusi əhəmiyyət kəsb edir
    Kobakhidze: South Caucasus holds special importance amid global dev'ts

    Последние новости

    13:32

    Йылмаз: Сложившийся после Второй мировой войны миропорядок словно возвращается назад

    В регионе
    13:31

    Баррак: Вашингтон и Анкара вскоре решат проблему санкций в отношении Турции

    Другие страны
    13:25

    Гаджиев призвал развивать многостороннее сотрудничество на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    13:19
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Анталье с президентом Молдовы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    13:18
    Фото

    Азербайджан и США обсудили инициативу TRIPP

    Инфраструктура
    13:10

    Азербайджан и Германия упростили взаимное признание документов

    Внешняя политика
    13:10
    Фото

    Ильхам Алиев встретился с президентом Северного Кипра - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    13:01

    АЖД начали проектные работы по маршруту Баку-Говсан

    Инфраструктура
    12:53

    Ильхам Алиев пригласил Ахмеда аш-Шараа посетить Азербайджан

    Внешняя политика
    Лента новостей