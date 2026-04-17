Кобахидзе: Южный Кавказ приобретает особое значение в свете происходящих в мире процессов

Южный Кавказ приобретает особое значение в свете происходящих в мире процессов.

Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на Анталийском дипломатическом форуме в Турции.

"Конечно, все эти неопределенности и глобальные вызовы также влияют на наш регион. Но одновременно Южный Кавказ приобретает особое значение в свете происходящих в мире процессов", - сказал он.

По словам Кобахидзе, Грузия стремится максимально использовать открывающиеся возможности и на протяжении многих лет подтверждает свою роль надежного моста между Европой и Азией.

"В нынешних условиях, когда торговые маршруты сталкиваются с серьезными вызовами, мы можем предложить нашим партнерам определенные услуги. Грузия выступает транзитным хабом для эффективного перемещения товаров, услуг, энергии и цифровых данных. И мы будем и дальше укреплять эту роль нашей страны", - добавил он.