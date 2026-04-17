    İrakli Kobaxidze: Cənubi Qafqaz dünyada baş verən proseslər fonunda xüsusi əhəmiyyət kəsb edir

    Region
    • 17 aprel, 2026
    • 12:23
    İrakli Kobaxidze: Cənubi Qafqaz dünyada baş verən proseslər fonunda xüsusi əhəmiyyət kəsb edir
    İrakli Kobaxidze

    Cənubi Qafqaz dünyada baş verən proseslər fonunda xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

    "Report"un Antalyaya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze Türkiyədə keçirilən Antalya Diplomatiya Forumunda bildirib.

    "Təbii ki, bütün bu qeyri-müəyyənliklər və qlobal çağırışlar regionumuza da təsir edir. Lakin Cənubi Qafqaz dünyada baş verən proseslər fonunda xüsusi əhəmiyyət kəsb edir", - o deyib.

    Kobaxidzenin sözlərinə görə, Gürcüstan yaranan imkanlardan maksimum istifadə etməyə çalışır və uzun illərdir, Avropa ilə Asiya arasında etibarlı körpü rolunu təsdiqləyir.

    "Ticarət marşrutlarının ciddi çağırışlarla üzləşdiyi indiki şəraitdə tərəfdaşlarımıza müəyyən xidmətlər təklif edə bilərik. Gürcüstan malların, xidmətlərin, enerji və rəqəmsal məlumatların səmərəli hərəkəti üçün tranzit mərkəz rolunu oynayır. Və biz ölkəmizin bu rolunu bundan sonra da gücləndirəcəyik", - o əlavə edib.

    Кобахидзе: Южный Кавказ приобретает особое значение в свете происходящих в мире процессов
    Kobakhidze: South Caucasus holds special importance amid global dev'ts

