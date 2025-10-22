Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    В регионе
    • 22 октября, 2025
    • 10:58
    Кобахидзе: Рады, что премьеры Азербайджана и Армении участвуют в форуме Шелковый путь

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что рад участию своих коллег из Азербайджана и Армении Али Асадова и Никола Пашиняна в V Тбилисском форуме "Шелковый путь".

    Как сообщает грузинское бюро Report, он отметил особое значение их участия в форуме.

    "Мы очень рады, что премьеры наших стратегических партнеров - Азербайджана и Армении - присутствуют на этом важном мероприятии".

    Кобахидзе подчеркнул, что исторический Шелковый путь сыграл важную роль в формировании торговых и культурных связей между континентами: "Сегодня Средний коридор, являясь современным продолжением этого пути, надежно и эффективно соединяет Европу и Азию".

    Премьер-министр отметил, что благодаря своему выгодному географическому положению Грузия стала важным транзитным узлом между Востоком и Западом, что, в свою очередь, способствует укреплению регионального сотрудничества и экономической стабильности.

    Лента новостей