Кобахидзе: Рады, что премьеры Азербайджана и Армении участвуют в форуме "Шелковый путь"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что рад участию своих коллег из Азербайджана и Армении Али Асадова и Никола Пашиняна в V Тбилисском форуме "Шелковый путь".

Как сообщает грузинское бюро Report, он отметил особое значение их участия в форуме.

"Мы очень рады, что премьеры наших стратегических партнеров - Азербайджана и Армении - присутствуют на этом важном мероприятии".

Кобахидзе подчеркнул, что исторический Шелковый путь сыграл важную роль в формировании торговых и культурных связей между континентами: "Сегодня Средний коридор, являясь современным продолжением этого пути, надежно и эффективно соединяет Европу и Азию".

Премьер-министр отметил, что благодаря своему выгодному географическому положению Грузия стала важным транзитным узлом между Востоком и Западом, что, в свою очередь, способствует укреплению регионального сотрудничества и экономической стабильности.