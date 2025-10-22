İrakli Kobaxidze: Builki forumda Azərbaycan və Ermənistan baş nazirlərinin iştirakından çox şadıq
- 22 oktyabr, 2025
- 10:29
Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze Azərbaycan və Ermənistandan olan həmkarları Əli Əsədovla Nikol Paşinyanın V Tbilisi İpək Yolu Forumunda iştirak etdiklərinə görə şad olduqlarını bildirib.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, o, builki tədbirə Azərbaycan və Ermənistan baş nazirlərinin qatılmasının xüsusi önəm daşıdığını söyləyib:
"Biz çox şadıq ki, bu mühüm tədbirdə strateji tərəfdaşlarımız – Azərbaycan və Ermənistanın baş nazirləri bizimlə birgədir".
İ.Kobaxidze qeyd edib ki, forum iqtisadi əməkdaşlığın və qlobal əlaqələrin daha da gücləndirilməsi baxımından mühüm dövrdə keçirilir:
"Tarixi İpək Yolu qitələr arasında ticarət və mədəni əlaqələrin formalaşmasında böyük rol oynayıb. Bu gün Orta Dəhliz həmin marşrutun müasir davamı olaraq Avropa ilə Asiyanı etibarlı və səmərəli əlaqə ilə birləşdirir".
Baş nazir əlavə edib ki, Gürcüstanın coğrafi mövqeyi ölkəni Şərqlə Qərb arasında vacib tranzit qovşağına çevirib və bu, regional əməkdaşlıq və iqtisadi dayanıqlığın möhkəmlənməsində mühüm amildir.