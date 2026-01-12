КНБ Казахстана задержал одного из руководителей департамента госдоходов
В регионе
- 12 января, 2026
- 10:30
Служба по противодействию коррупции Комитета нацбезопасности Казахстана (КНБ) задержала одного из руководителей управления Департамента государственных доходов Западно-Казахстанской области и жителя Астаны.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, задержания состоялись после пресечения канала незаконного импорта товаров через госграницу.
"Эти лица за денежное вознаграждение оказывали содействие иностранным гражданам в беспрепятственном ввозе в страну товаров народного потребления. Процессуально задокументировано получение ими взяток на сумму более 100 млн тенге (почти $196 тыс.)", - сообщили в КНБ.
По предварительным оценкам, ущерб государству составил 1,9 млрд тенге ($3,7 млн). Другие подробности не приводятся.
