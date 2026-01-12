Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    КНБ Казахстана задержал одного из руководителей департамента госдоходов

    В регионе
    • 12 января, 2026
    • 10:30
    Служба по противодействию коррупции Комитета нацбезопасности Казахстана (КНБ) задержала одного из руководителей управления Департамента государственных доходов Западно-Казахстанской области и жителя Астаны.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, задержания состоялись после пресечения канала незаконного импорта товаров через госграницу.

    "Эти лица за денежное вознаграждение оказывали содействие иностранным гражданам в беспрепятственном ввозе в страну товаров народного потребления. Процессуально задокументировано получение ими взяток на сумму более 100 млн тенге (почти $196 тыс.)", - сообщили в КНБ.

    По предварительным оценкам, ущерб государству составил 1,9 млрд тенге ($3,7 млн). Другие подробности не приводятся.

    Казахстан КНБ задержание
    Qazaxıstanda dövlətə 3,7 milyon dollar ziyan vuran şəxslər saxlanılıb

