КНБ Казахстана задержал одного из руководителей департамента госдоходов

Служба по противодействию коррупции Комитета нацбезопасности Казахстана (КНБ) задержала одного из руководителей управления Департамента государственных доходов Западно-Казахстанской области и жителя Астаны.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, задержания состоялись после пресечения канала незаконного импорта товаров через госграницу.

"Эти лица за денежное вознаграждение оказывали содействие иностранным гражданам в беспрепятственном ввозе в страну товаров народного потребления. Процессуально задокументировано получение ими взяток на сумму более 100 млн тенге (почти $196 тыс.)", - сообщили в КНБ.

По предварительным оценкам, ущерб государству составил 1,9 млрд тенге ($3,7 млн). Другие подробности не приводятся.