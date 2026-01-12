İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Qazaxıstanda dövlətə 3,7 milyon dollar ziyan vuran şəxslər saxlanılıb

    Region
    • 12 yanvar, 2026
    • 10:45
    Qazaxıstanda dövlətə 3,7 milyon dollar ziyan vuran şəxslər saxlanılıb

    Qazaxıstan Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Xidməti Qərbi Qazaxıstan vilayətinin Dövlət Gəlirləri Departamentinin idarəsinin rəhbərlərindən birini və Astana sakinini saxlayıb.

    "Report" Qazaxıstan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, həmin şəxslər dövlət sərhədindən malların qanunsuz yolla idxalının qarşısının alınmasından sonra saxlanılıb.

    "Bu şəxslər pul mükafatı qarşılığında xarici vətəndaşlara istehlak mallarının ölkəyə maneəsiz gətirilməsində köməklik ediblər. Onların 100 milyon təngədən artıq məbləğdə (təxminən 196 min dollar) rüşvət alması prosessual qaydada sənədləşdirilib", - məlumatda bildirilib.

    İlkin qiymətləndirmələrə görə, dövlətə 1,9 milyard təngə (3,7 milyon dollar) ziyan dəyib.

    Qazaxıstan qanunsuz idxal Korrupsiya
    КНБ Казахстана задержал одного из руководителей департамента госдоходов

    Son xəbərlər

    10:54

    Azərbaycan klubu basketbolçusu ilə vidalaşıb

    Komanda
    10:48

    Ötən il 54 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunub

    Sosial müdafiə
    10:45

    Qazaxıstanda dövlətə 3,7 milyon dollar ziyan vuran şəxslər saxlanılıb

    Region
    10:44

    Bakıda mağazadan meyit tapılıb

    Hadisə
    10:41

    Bakıda 71 yaşlı qadın dəm qazından ölüb

    Hadisə
    10:41

    "InvestAZ"dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz

    Maliyyə
    10:40
    Foto

    Azərbaycanın U-21 millisi toplanışa başlayıb

    Futbol
    10:36

    Sumqayıt şəhər 1 nömrəli xəstəxananın baş həkimi işdən çıxarılıb

    Sağlamlıq
    10:35

    "Fiorentina"nın futbolçusu Səudiyyə Ərəbistanı klubuna keçib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti