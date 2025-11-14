Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Кличко: В Киеве трое погибших после массированной атаки ВС РФ

    В регионе
    • 14 ноября, 2025
    • 10:41
    Кличко: В Киеве трое погибших после массированной атаки ВС РФ

    В Киеве после массированного обстрела в ночь на 14 ноября погибли три человека. Спасатели пока не могут достать тела из-под завалов.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

    "По предварительной информации, в столице три человека погибли. Информацию уточняем, поскольку спасатели пока тела достать не могут", - рассказал Кличко.

    Всего пострадали 26 жителей города, среди них двое детей в возрасте 7 и 10 лет. Девять человек госпитализировали, в том числе беременную женщину. Остальным оказана помощь на месте или амбулаторно.

    Kliçko: Rusiyanın Kiyevə kütləvi hücumundan sonra üç nəfər ölüb

