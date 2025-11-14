Кличко: В Киеве трое погибших после массированной атаки ВС РФ
В регионе
- 14 ноября, 2025
- 10:41
В Киеве после массированного обстрела в ночь на 14 ноября погибли три человека. Спасатели пока не могут достать тела из-под завалов.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"По предварительной информации, в столице три человека погибли. Информацию уточняем, поскольку спасатели пока тела достать не могут", - рассказал Кличко.
Всего пострадали 26 жителей города, среди них двое детей в возрасте 7 и 10 лет. Девять человек госпитализировали, в том числе беременную женщину. Остальным оказана помощь на месте или амбулаторно.
Последние новости
11:07
Фото
Баку и Тбилиси обсудили расширение деятельности SOCAR в Грузии - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
11:07
Пашинян: Сроки передачи в управление "Маршрута Трампа" зависят от инвестицийВ регионе
11:05
Судно ASCO перевезет более 24 тыс. тонн стали из Австралии в СШАИнфраструктура
10:49
Золото подорожало в ожидании снижения ставки ФРС СШАФинансы
10:41
Кличко: В Киеве трое погибших после массированной атаки ВС РФВ регионе
10:22
В Анкаре проходит церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе военнослужащимиВ регионе
10:22
Польша планирует возобновить работу двух КПП на границе с Беларусью 17 ноябряДругие страны
10:18
МЧС: Безответственность родителей - главная причина детских ЧППроисшествия
10:17