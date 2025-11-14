Кличко: В Киеве трое погибших после массированной атаки ВС РФ

В Киеве после массированного обстрела в ночь на 14 ноября погибли три человека. Спасатели пока не могут достать тела из-под завалов.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"По предварительной информации, в столице три человека погибли. Информацию уточняем, поскольку спасатели пока тела достать не могут", - рассказал Кличко.

Всего пострадали 26 жителей города, среди них двое детей в возрасте 7 и 10 лет. Девять человек госпитализировали, в том числе беременную женщину. Остальным оказана помощь на месте или амбулаторно.