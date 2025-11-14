İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Kliçko: Rusiyanın Kiyevə kütləvi hücumundan sonra üç nəfər ölüb

    Region
    • 14 noyabr, 2025
    • 10:55
    Kliçko: Rusiyanın Kiyevə kütləvi hücumundan sonra üç nəfər ölüb

    Kiyevin noyabrın 14-nə keçən gecə kütləvi atəşə tutulmasından sonra üç nəfər ölüb.

    "Report" Ukrayna KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu paytaxtın meri Vitali Kliçko bildirib.

    "İlkin məlumata görə, paytaxtda üç nəfər ölüb. Məlumatı dəqiqləşdiririk, çünki xilasedicilər meyitləri hələ çıxara bilmirlər", - V.Kliçko bildirib.

    Ümumilikdə şəhərin 26 sakini xəsarət alıb, onlardan ikisi 7-10 yaşlı uşaqdır. Doqquz nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, digərlərinə yerində və ya ambulator yardım göstərilib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Kiyev Vitali Kliçko
