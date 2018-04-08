Каждый автомобиль в Армении является потенциальной бомбой

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В Армении в любой момент может взорваться любой из 98% автомобилей, - заявил директор компании по экспертизе, сертификации и установке газобаллонного оборудования "Эксперт Теч" Мкртыч Тигранян.

"Бомба" установлена в багажниках этих автомобилей – газовое оборудование, которое создает угрозу всему автопарку республики. В Армении насчитывается 350 тыс официально зарегистрированных автомобилей с газовым оборудованием, реально их больше – около 400 тыс, и 98% баллонов эксплуатируются годами и не проходят соответствующей технической экспертизы.

"Существуют две основные причины увеличения статистики по несчастным случаям. Во-первых, на газозаправочных станциях баллоны заполняются газом под более высоким давлением, чем предусмотрено, в результате чего они преждевременно изнашиваются. Во-вторых, неосведомленность водителей", - рассказал специалист, передает Report со ссылкой на Sputnik Армения.

В течение 2016-17 годов в Армении экспертизе были подвергнуты лишь 2% газовых автобаллонов в автомобилях, осуществляющих пассажирские перевозчики. Соответствующие структуры проинформированы об этом, но сделать ничего не могут.