    Казахстан в ближайшие пять лет увеличит добычу газа на 15 млрд кубометров

    В регионе
    • 03 октября, 2025
    • 19:16
    Казахстан в ближайшие пять лет увеличит добычу газа на 15 млрд кубометров

    Добыча газа в Казахстане может увеличиться с 59 млрд кубометров в 2024 году до 74 млрд кубометров к 2029–2030 годам.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил председатель правления "QazaqGaz" Алибек Жамауов.

    "Рост обеспечат ввод новых месторождений и наращивание добычи на действующих активах", - сказал Жамауов, выступая на XVI Евразийском форуме KAZENERGY.

    По его словам, растет значение газа, как источника внутреннего энергоснабжения.

    Kazakhstan to increase gas extraction by 15 billion cubic meters over next five years

    Лента новостей