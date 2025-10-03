Казахстан в ближайшие пять лет увеличит добычу газа на 15 млрд кубометров

Добыча газа в Казахстане может увеличиться с 59 млрд кубометров в 2024 году до 74 млрд кубометров к 2029–2030 годам.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил председатель правления "QazaqGaz" Алибек Жамауов.

"Рост обеспечат ввод новых месторождений и наращивание добычи на действующих активах", - сказал Жамауов, выступая на XVI Евразийском форуме KAZENERGY.

По его словам, растет значение газа, как источника внутреннего энергоснабжения.