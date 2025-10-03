İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Qazaxıstan yaxın beş ildə qaz hasilatını 15 milyard kubmetr artıracaq

    Region
    • 03 oktyabr, 2025
    • 21:25
    Qazaxıstan yaxın beş ildə qaz hasilatını 15 milyard kubmetr artıracaq

    Qazaxıstanda qaz hasilatı 2024-cü ildəki 59 milyard kubmetrdən 2029-2030-cu illərdə 74 milyard kubmetrə qədər arta bilər.

    "Report"un Qazaxıstan bürosunun məlumatına görə, bunu "QazaqGaz"ın İdarə Heyətinin sədri Alibek Jamauov deyib.

    "Artım yeni yataqların istismara verilməsi və mövcud aktivlərdə hasilatın artırılması hesabına təmin olunacaq", - Jamauov 16-cı KAZENERGY Avrasiya Forumunda çıxışı zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, daxili enerji təchizatı mənbəyi kimi qazın əhəmiyyəti getdikcə daha çox artır.

    Qazaxıstan təbii qaz energetika
    Казахстан в ближайшие пять лет увеличит добычу газа на 15 млрд кубометров
    Kazakhstan to increase gas extraction by 15 billion cubic meters over next five years

    Son xəbərlər

    22:23

    Euronews: AIIF 2025 Azərbaycanın iqtisadiyyatın diversifikasiyasına sadiqliyini nümayiş etdirib

    Xarici siyasət
    21:52

    Belizin Baş naziri: Azərbaycan Prezidenti dünya xalqlarını dəstəkləyən güclü liderdir

    Xarici siyasət
    21:38

    Finlandiya parlamenti Rusiya vaqonlarını ölkədə saxlaya bilər

    Digər ölkələr
    21:31

    Premyer Liqa: "Neftçi" səfərdə "Zirə" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    21:25

    Qazaxıstan yaxın beş ildə qaz hasilatını 15 milyard kubmetr artıracaq

    Region
    21:15

    "Sumud" donanmasındakı Türkiyə vətəndaşları sabah ölkəyə qayıda bilər

    Region
    21:04

    İsrail ordusu 20 HƏMAS silahlısının öldürüldüyünü açıqlayıb

    Digər ölkələr
    20:59

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın voleybol yığması yarımfinala yüksəlib

    Komanda
    20:53

    İlham Əliyev Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günü ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti