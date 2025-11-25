Казахстан планирует закупить два контейнеровоза в Азербайджане для грузоперевозок на Каспии
В регионе
- 25 ноября, 2025
- 10:57
Казахстан планирует купить в Азербайджане два грузовых судна вместимостью 700 контейнеров.
Как передает Report, об этом сообщил министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев.
"Для увеличения контейнерных перевозок через Каспийское море до 2027 года планируется закупить в Азербайджане два судна вместимостью 700 контейнеров. Также ведется работа по увеличению пропускной способности железнодорожной линии, идущей к портам. Реализация указанных проектов позволит увеличить пропускную способность портов Актау и Курык до 30 млн тонн", - добавил Сауранбаев на заседании правительства во вторник.
