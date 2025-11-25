Qazaxıstan Azərbaycandan iki konteyner gəmisi almağı planlaşdırır
Biznes
- 25 noyabr, 2025
- 13:45
Qazaxıstan Azərbaycandan 700 konteyner tutumuna malik iki yük gəmisi almağı planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Qazaxıstanın nəqliyyat naziri Nurlan Sauranbayev bu gün hökumətin iclasında bildirib.
"Xəzər dənizi vasitəsilə konteyner daşımalarını artırmaq üçün 2027-ci ilə qədər Azərbaycandan 700 konteyner tutumlu iki gəminin alınması planlaşdırılır. Həmçinin limanlara gedən dəmiryol xəttinin ötürücülük qabiliyyətinin artırılması istiqamətində iş aparılır. Bu layihələrin həyata keçirilməsi Aktau və Kurık limanlarının ötürmə qabiliyyətini 30 milyon tona qədər artırmağa imkan verəcək", - N. Sauranbayev deyib.
