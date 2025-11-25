İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Qazaxıstan Azərbaycandan iki konteyner gəmisi almağı planlaşdırır

    Biznes
    • 25 noyabr, 2025
    • 13:45
    Qazaxıstan Azərbaycandan iki konteyner gəmisi almağı planlaşdırır

    Qazaxıstan Azərbaycandan 700 konteyner tutumuna malik iki yük gəmisi almağı planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qazaxıstanın nəqliyyat naziri Nurlan Sauranbayev bu gün hökumətin iclasında bildirib.

    "Xəzər dənizi vasitəsilə konteyner daşımalarını artırmaq üçün 2027-ci ilə qədər Azərbaycandan 700 konteyner tutumlu iki gəminin alınması planlaşdırılır. Həmçinin limanlara gedən dəmiryol xəttinin ötürücülük qabiliyyətinin artırılması istiqamətində iş aparılır. Bu layihələrin həyata keçirilməsi Aktau və Kurık limanlarının ötürmə qabiliyyətini 30 milyon tona qədər artırmağa imkan verəcək", - N. Sauranbayev deyib.

    Azərbaycan Qazaxıstan konteyner Nurlan Sauranbayev Kurık limanı Aktau limanı
    Казахстан планирует закупить два контейнеровоза в Азербайджане для грузоперевозок на Каспии
    Kazakhstan to buy two cargo vessels from Azerbaijan for Caspian trade boost

    Son xəbərlər

    13:49

    Makron: Bir çox insanlar qorxur ki, Ukraynaya qoşun göndərəcəyik

    Digər ölkələr
    13:46
    Foto

    Növbəti köç karvanı Təzəbinə kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:45

    Qazaxıstan Azərbaycandan iki konteyner gəmisi almağı planlaşdırır

    Biznes
    13:42

    Azərbaycan və Pakistan qarşılıqlı investisiya axınlarının artırılmasını müzakirə edib

    Biznes
    13:38

    Ukrayna və ABŞ heyətləri sülh planının əsas şərtləri üzrə anlaşma əldə ediblər

    Region
    13:37

    Təzəbinə sakini: Kənddə ziyarət etdiyim ilk yer şəhid qardaşımın məzarı oldu

    Daxili siyasət
    13:35

    "Araz-Naxçıvan"ın vitse-prezidenti: "Benfika"ya böyükhesablı məğlubiyyət bir dərsdir"

    Futbol
    13:35

    "Baker Hughes": Mövcud yataqların işlənməsi yeni sahələrdən 15 % ucuz başa gəlir

    Energetika
    13:34
    Foto

    "Səyyar Gənclər Xidməti"nin bağlanış mərasimi Xankəndidə başa çatıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti