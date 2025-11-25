Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Казахстан и Туркменистан подписали 11 документов

    В регионе
    • 25 ноября, 2025
    • 13:39
    Казахстан и Туркменистан подписали 11 документов

    По итогам переговоров президенты Казахстана и Туркменистана Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов подписали совместное заявление.

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

    В присутствии президентов подписаны 11 межправительственных и межведомственных документов. Среди документов соглашения: в сфере миграции; об информационном взаимодействии в сфере пенсионного обеспечения, меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве в правовой сфере; по сотрудничеству в области ветеринарии.

    Кроме того, стороны подписали План основных мер по развитию сотрудничества между Министерством здравоохранения Казахстана и Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана на 2026-2027 годы и т.д.

    Отметим, что Токаев наградил Бердымухамедова орденом "Алтын Қыран".

    Туркменистан Казахстан Сердар Бердымухамедов Касым-Жомарт Токаев

    Последние новости

    14:06
    Фото

    Вернувшимся в ходжалинское село Тезебина жителям вручены ключи от домов

    Внутренняя политика
    13:59

    Азербайджан и Пакистан обсудили расширение взаимных инвестиций

    Бизнес
    13:59

    Пашинян: Наилучший вариант - национализация "Электрических сетей Армении"

    В регионе
    13:54

    BP: На АЧГ планируется дополнительно добыть свыше 2 млрд баррелей нефти

    Энергетика
    13:50
    Фото

    В Ханкенди прошла церемония закрытия "Мобильной молодежной службы"

    Внутренняя политика
    13:39

    Казахстан и Туркменистан подписали 11 документов

    В регионе
    13:34
    Фото

    Азербайджан усиливает участие в зеленом и цифровом развитии CAREC

    Бизнес
    13:34

    Гросси: МАГАТЭ намерено полностью возобновить инспекции в Иране

    В регионе
    13:34

    В Турции выявлена связанная с ОАЭ разведсеть

    В регионе
    Лента новостей