Казахстан и Туркменистан подписали 11 документов
- 25 ноября, 2025
- 13:39
По итогам переговоров президенты Казахстана и Туркменистана Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов подписали совместное заявление.
Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.
В присутствии президентов подписаны 11 межправительственных и межведомственных документов. Среди документов соглашения: в сфере миграции; об информационном взаимодействии в сфере пенсионного обеспечения, меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве в правовой сфере; по сотрудничеству в области ветеринарии.
Кроме того, стороны подписали План основных мер по развитию сотрудничества между Министерством здравоохранения Казахстана и Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана на 2026-2027 годы и т.д.
Отметим, что Токаев наградил Бердымухамедова орденом "Алтын Қыран".