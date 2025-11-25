Казахстан и Туркменистан подписали 11 документов

По итогам переговоров президенты Казахстана и Туркменистана Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов подписали совместное заявление.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

В присутствии президентов подписаны 11 межправительственных и межведомственных документов. Среди документов соглашения: в сфере миграции; об информационном взаимодействии в сфере пенсионного обеспечения, меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве в правовой сфере; по сотрудничеству в области ветеринарии.

Кроме того, стороны подписали План основных мер по развитию сотрудничества между Министерством здравоохранения Казахстана и Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана на 2026-2027 годы и т.д.

Отметим, что Токаев наградил Бердымухамедова орденом "Алтын Қыран".