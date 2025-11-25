Токаев: Туркменистан является для Казахстана стратегическим партнером

Туркменистан является для Казахстана стратегическим партнером, торговля между двумя странами успешно развивается.

Как передает Report со ссылкой на Акорда, об этом заявил президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с туркменским коллегой Сердаром Бердымухамедовым.

"Торговля между нашими государствами успешно развивается, как и другие виды экономического взаимодействия, а также культурно-гуманитарное сотрудничество. Есть основания выразить полное удовлетворение объемами и качеством сотрудничества между нашими странами. Это сотрудничество носит стратегический характер, но в то же время нужно двигаться вперед. В повестке дня стоят очень важные вопросы, которые найдут сегодня решение, – сказал он.

В свою очередь, президент Тукрменистана отметил, что отношения между двумя странами развиваются на принципах дружбы, братства и добрососедства и охватывают широкий спектр взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.