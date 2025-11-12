Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Казахстан и Россия подписали Декларацию о стратегическом партнерстве и союзничестве

    В регионе
    • 12 ноября, 2025
    • 17:39
    Казахстан и Россия подписали Декларацию о стратегическом партнерстве и союзничестве

    По итогам переговоров президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и России Владимир Путин подписали Декларацию о стратегическом партнерстве и союзничестве.

    Как передает Report, об этом сообщает Кремль.

    "Главы государств подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений Российской Федерации и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.

    Казахстан Россия декларация стратегическое партнерство
    Qazaxıstanla Rusiya arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik haqqında Bəyannamə imzalanıb

    Последние новости

    17:55
    Фото

    Байрамов обсудил с послом Бангладеш предстоящие в Азербайджане международные мероприятия

    Внешняя политика
    17:43

    Канада расширила санкционный список в отношении России

    Другие страны
    17:39

    Казахстан и Россия подписали Декларацию о стратегическом партнерстве и союзничестве

    В регионе
    17:35
    Фото

    Ильхам Алиев принял нового полномочного представителя президента в НАР и глав ИВ ряда районов - ДОПОЛНЕНО

    Внутренняя политика
    17:31

    Азербайджан в октябре отставал от квоты ОПЕК+ на 90 тыс. б/с

    Энергетика
    17:25

    Счетная палата предложила выделить финансирование Агентства DOST в отдельную статью бюджета

    Финансы
    17:20

    Пашинян: Строительство участка TRIPP в Армении начнется во второй половине 2026 года

    В регионе
    17:18

    Сараево планирует подписать с Баку соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

    Внешняя политика
    17:17

    В Турцию доставят тела военнослужащих, погибших в авиакатастрофе в Грузии

    Внешняя политика
    Лента новостей