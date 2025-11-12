Казахстан и Россия подписали Декларацию о стратегическом партнерстве и союзничестве
В регионе
- 12 ноября, 2025
- 17:39
По итогам переговоров президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и России Владимир Путин подписали Декларацию о стратегическом партнерстве и союзничестве.
Как передает Report, об этом сообщает Кремль.
"Главы государств подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений Российской Федерации и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.
Последние новости
17:55
Фото
Байрамов обсудил с послом Бангладеш предстоящие в Азербайджане международные мероприятияВнешняя политика
17:43
Канада расширила санкционный список в отношении РоссииДругие страны
17:39
Казахстан и Россия подписали Декларацию о стратегическом партнерстве и союзничествеВ регионе
17:35
Фото
Ильхам Алиев принял нового полномочного представителя президента в НАР и глав ИВ ряда районов - ДОПОЛНЕНОВнутренняя политика
17:31
Азербайджан в октябре отставал от квоты ОПЕК+ на 90 тыс. б/сЭнергетика
17:25
Счетная палата предложила выделить финансирование Агентства DOST в отдельную статью бюджетаФинансы
17:20
Пашинян: Строительство участка TRIPP в Армении начнется во второй половине 2026 годаВ регионе
17:18
Сараево планирует подписать с Баку соглашение о сотрудничестве в сфере обороныВнешняя политика
17:17