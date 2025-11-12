Казахстан и Россия подписали Декларацию о стратегическом партнерстве и союзничестве

По итогам переговоров президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и России Владимир Путин подписали Декларацию о стратегическом партнерстве и союзничестве.

Как передает Report, об этом сообщает Кремль.

"Главы государств подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений Российской Федерации и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.