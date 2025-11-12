Qazaxıstanla Rusiya arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik haqqında Bəyannamə imzalanıb
- 12 noyabr, 2025
- 17:45
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin danışıqların yekunları üzrə "strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik haqqında" Bəyannamə imzalayıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Kreml məlumat yayıb.
"Dövlət başçıları Rusiya Federasiyası və Qazaxıstan Respublikasının dövlətlərarası əlaqələrinin hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik səviyyəsinə keçidi haqqında Bəyannaməni imzalayıblar", - məlumatda bildirilib.
