Председатель Коллегии адвокатов находится с визитом в Румынии
- 12 декабря, 2025
- 14:41
Делегация во главе с председателем Коллегии адвокатов Азербайджана Анаром Багировым находится с официальным визитом в Бухаресте по приглашению Румынской коллегии адвокатов.
Как сообщает Report, в первый день визита делегация возложила цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева в парке Тей в Бухаресте.
Члены делегации почтили светлую память великого лидера.
В посещении принял участие и посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов.
