    Председатель Коллегии адвокатов находится с визитом в Румынии

    Внешняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 14:41
    Председатель Коллегии адвокатов находится с визитом в Румынии

    Делегация во главе с председателем Коллегии адвокатов Азербайджана Анаром Багировым находится с официальным визитом в Бухаресте по приглашению Румынской коллегии адвокатов.

    Как сообщает Report, в первый день визита делегация возложила цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева в парке Тей в Бухаресте.

    Члены делегации почтили светлую память великого лидера.

    В посещении принял участие и посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов.

