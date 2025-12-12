Председатель Коллегии адвокатов находится с визитом в Румынии

Делегация во главе с председателем Коллегии адвокатов Азербайджана Анаром Багировым находится с официальным визитом в Бухаресте по приглашению Румынской коллегии адвокатов.

Как сообщает Report, в первый день визита делегация возложила цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева в парке Тей в Бухаресте.

Члены делегации почтили светлую память великого лидера.

В посещении принял участие и посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов.