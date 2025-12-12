Vəkillər Kollegiyasının sədri Rumıniyada səfərdədir

WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının (VK) sədri Anar Bağırovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Rumıniya Vəkillər Kollegiyasının dəvəti ilə Buxarest şəhərinə rəsmi səfərə gedib.

    "Report" xəbər verir ki, səfərin ilk günü nümayəndə heyəti Buxarestin Tey Parkında ucaldılmış Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib.

    Abidənin önünə gül dəstələri qoyulub, Ulu Öndərin əziz xatirəsi böyük ehtiram və dərin hörmətlə anılıb.

    Azərbaycanın Rumıniyadakı səfiri Qüdsi Osmanov da ziyarətdə iştirak edib.

