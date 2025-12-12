Экс-президент Ирака станет Верховным комиссаром ООН по делам беженцев

Экс-президент Ирака Бархам Салех станет новым Верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте ООН в пятницу.

Агентство отмечает, что принятое решение нарушает традицию назначать на эту должность представителей стран, которые больше всего выделяют денег Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Салех сменит итальянца Филиппо Гранди, занимающего этот пост с 2016 года. Он приступит к исполнению обязанностей, рассчитанных на 5 лет, с января 2026 года.

Согласно документу, назначение Салеха должно быть утверждено Исполнительным комитетом УВКБ ООН.

Отметим, что Бархам Салех занимал должность президента Ирака с октября 2018 года по октябрь 2022 года.