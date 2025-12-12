Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Правящая партия Украины планирует на следующей неделе избрать нового главу

    Другие страны
    • 12 декабря, 2025
    • 14:58
    Правящая партия Украины "Слуга народа" проведет съезд 17 декабря, на котором ожидается избрание нового главы.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в партии.

    Действующая глава Елена Шуляк занимала должность два срока с 2021 года. Ее полномочия завершаются 14 декабря.

    Elvis

