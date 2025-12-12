Правящая партия Украины планирует на следующей неделе избрать нового главу
Другие страны
- 12 декабря, 2025
- 14:58
Правящая партия Украины "Слуга народа" проведет съезд 17 декабря, на котором ожидается избрание нового главы.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в партии.
Действующая глава Елена Шуляк занимала должность два срока с 2021 года. Ее полномочия завершаются 14 декабря.
Последние новости
15:43
Песков: Путин и Эрдоган обсудили региональные и международные вопросыВ регионе
15:39
Грузоперевозки в Азербайджане за 11 месяцев увеличились на 2%Инфраструктура
15:37
В Исламабаде почтили память Гейдара Алиева благотворительной акциейВнешняя политика
15:29
Премьер Пакистана присоединился к беседе Путина и Эрдогана - ОБНОВЛЕНОВ регионе
15:28
Осмотр Зодского месторождения: Армения не ведет каких-либо работ по добыче или эксплуатацииВнешняя политика
15:26
МВД Камбоджи: В конфликте на границе с Таиландом погибли свыше 10 человекДругие страны
15:15
Власти США намерены присвоить вакцинам от COVID-19 самый высокий уровень опасностиЗдоровье
15:15
В Азербайджане производство дизельного топлива увеличилось на 18,4%Энергетика
15:03