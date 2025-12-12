Правящая партия Украины планирует на следующей неделе избрать нового главу

Правящая партия Украины "Слуга народа" проведет съезд 17 декабря, на котором ожидается избрание нового главы.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в партии.

Действующая глава Елена Шуляк занимала должность два срока с 2021 года. Ее полномочия завершаются 14 декабря.