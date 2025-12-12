Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    В Азербайджане пройдут Дни культуры Узбекистана

    Kультурная политика
    • 12 декабря, 2025
    • 14:26
    В Азербайджане пройдут Дни культуры Узбекистана

    Дни культуры Узбекистана пройдут в Азербайджане с 13 по 20 декабря.

    Как передает Report, об этом сообщает министерство культуры Узбекистана.

    "В рамках культурных дней с 13 по 20 декабря в Баку и Физули планируется проведение концертных программ с участием мастеров искусства, а также организация фотовыставки "Новый Узбекистан", - подчеркивает ведомство.

    Отметим, что в 2023 году в Баку прошли Дни культуры Узбекистана, а в 2024 году в Ташкенте состоялись Дни культуры Азербайджана.

    Азербайджан Узбекистан дни культуры Баку Физули культура
    Azərbaycanda Özbəkistan Mədəniyyəti Günləri təşkil olunacaq
    Elvis

    Последние новости

    14:50

    Начался судебный процесс по делу "Meydan TV" - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    14:41
    Фото

    Председатель Коллегии адвокатов находится с визитом в Румынии

    Внешняя политика
    14:36

    По БТД за 11 месяцев прокачено свыше 33 млн тонн нефти

    Энергетика
    14:31

    Новый фильм Джеки Чана будут снимать в Казахстане

    Это интересно
    14:26

    В Азербайджане пройдут Дни культуры Узбекистана

    Kультурная политика
    14:24

    Путин и Эрдоган проводят встречу в Туркменистане

    В регионе
    14:24
    Фото
    Видео

    Сотрудники СГБ почтили память Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

    Внутренняя политика
    14:23

    Экс-президент Ирака станет Верховным комиссаром ООН по делам беженцев

    Другие страны
    14:14
    Фото

    Али Асадов почтил память Гейдара Алиева в Туркменистане

    Внешняя политика
    Лента новостей