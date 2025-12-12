В Азербайджане пройдут Дни культуры Узбекистана
Kультурная политика
- 12 декабря, 2025
- 14:26
Дни культуры Узбекистана пройдут в Азербайджане с 13 по 20 декабря.
Как передает Report, об этом сообщает министерство культуры Узбекистана.
"В рамках культурных дней с 13 по 20 декабря в Баку и Физули планируется проведение концертных программ с участием мастеров искусства, а также организация фотовыставки "Новый Узбекистан", - подчеркивает ведомство.
Отметим, что в 2023 году в Баку прошли Дни культуры Узбекистана, а в 2024 году в Ташкенте состоялись Дни культуры Азербайджана.
