В Азербайджане пройдут Дни культуры Узбекистана

Дни культуры Узбекистана пройдут в Азербайджане с 13 по 20 декабря.

Как передает Report, об этом сообщает министерство культуры Узбекистана.

"В рамках культурных дней с 13 по 20 декабря в Баку и Физули планируется проведение концертных программ с участием мастеров искусства, а также организация фотовыставки "Новый Узбекистан", - подчеркивает ведомство.

Отметим, что в 2023 году в Баку прошли Дни культуры Узбекистана, а в 2024 году в Ташкенте состоялись Дни культуры Азербайджана.