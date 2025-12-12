WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    Azərbaycanda Özbəkistan Mədəniyyəti Günləri təşkil olunacaq

    Azərbaycanda 13-20 dekabr tarixlərində Özbəkistan Mədəniyyəti Günləri keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan Mədəniyyət Nazirliyinin məlumatında deyilir.

    "Mədəniyyət günləri çərçivəsində 13-20 dekabr tarixlərində Bakıda və Füzulidə incəsənət ustalarının iştirakı ilə konsert proqramlarının, həmçinin "Yeni Özbəkistan" adlı fotosərginin təşkil olunması planlaşdırılır", - məlumatda bildirilir.

    Qeyd edək ki, 2023-cü ildə Bakıda Özbəkistan Mədəniyyəti Günləri, 2024-cü ildə isə Daşkənddə Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri keçirilib.

