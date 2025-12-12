Azərbaycanda Özbəkistan Mədəniyyəti Günləri təşkil olunacaq
Mədəniyyət siyasəti
- 12 dekabr, 2025
- 14:42
Azərbaycanda 13-20 dekabr tarixlərində Özbəkistan Mədəniyyəti Günləri keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan Mədəniyyət Nazirliyinin məlumatında deyilir.
"Mədəniyyət günləri çərçivəsində 13-20 dekabr tarixlərində Bakıda və Füzulidə incəsənət ustalarının iştirakı ilə konsert proqramlarının, həmçinin "Yeni Özbəkistan" adlı fotosərginin təşkil olunması planlaşdırılır", - məlumatda bildirilir.
Qeyd edək ki, 2023-cü ildə Bakıda Özbəkistan Mədəniyyəti Günləri, 2024-cü ildə isə Daşkənddə Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri keçirilib.
