Сотрудники СГБ почтили память Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

По случаю 22-й годовщины со дня кончины почетного руководителя органов безопасности Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева, начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники службы почтили светлую память великого лидера на Аллее почетного захоронения.

Как сообщили Report в СГБ, были возложены цветы на могилы Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой.