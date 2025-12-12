Сотрудники СГБ почтили память Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
По случаю 22-й годовщины со дня кончины почетного руководителя органов безопасности Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева, начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники службы почтили светлую память великого лидера на Аллее почетного захоронения.
Как сообщили Report в СГБ, были возложены цветы на могилы Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой.
