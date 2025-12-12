Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Сотрудники СГБ почтили память Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

    Внутренняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 14:24
    По случаю 22-й годовщины со дня кончины почетного руководителя органов безопасности Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева, начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники службы почтили светлую память великого лидера на Аллее почетного захоронения.

    Как сообщили Report в СГБ, были возложены цветы на могилы Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой.

