DTX-nin əməkdaşları Fəxri xiyabanda Heydər Əliyevin xatirəsini anıblar
Daxili siyasət
- 12 dekabr, 2025
- 14:07
Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarının fəxri rəhbəri, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin vəfatının 22-ci ildönümü ilə əlaqədar Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) rəisi general-polkovnik Əli Nağıyev və Xidmətin əməkdaşları Fəxri xiyabanda Ulu Öndərin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edib.
DTX-nin Mətbuat xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, Heydər Əliyevin və görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarları üzərinə gül dəstələri qoyulub.
DTX-nin əməkdaşları Fəxri xiyabanda Heydər Əliyevin xatirəsini anıblar
