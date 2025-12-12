WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    DTX-nin əməkdaşları Fəxri xiyabanda Heydər Əliyevin xatirəsini anıblar

    12 dekabr, 2025
    DTX-nin əməkdaşları Fəxri xiyabanda Heydər Əliyevin xatirəsini anıblar

    Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarının fəxri rəhbəri, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin vəfatının 22-ci ildönümü ilə əlaqədar Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) rəisi general-polkovnik Əli Nağıyev və Xidmətin əməkdaşları Fəxri xiyabanda Ulu Öndərin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edib.

    DTX-nin Mətbuat xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, Heydər Əliyevin və görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarları üzərinə gül dəstələri qoyulub.

    Сотрудники СГБ почтили память Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

