Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    Новый фильм Джеки Чана будут снимать в Казахстане

    Это интересно
    • 12 декабря, 2025
    • 14:31
    Новый фильм Джеки Чана будут снимать в Казахстане

    Легенда мирового кино Джеки Чан и казахстанский режиссер Роберт Кун выбрали юго-западную Мангистаускую область Казахстана для съемок четвертой части франшизы "Доспехи Бога".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

    "Мировая звезда Джеки Чан и режиссер фильма "Доспехи Бога: Ультиматум" Роберт Кун официально утвердили Мангистау главной локацией для своего нового крупного кинопроекта", - сообщили в администрации региона.

    Отмечается, что выбор был сделан благодаря уникальным ландшафтам, масштабным панорамам и природной самобытности региона.

    В сентябре Джеки Чан посещал Алматы для отбора локаций будущего фильма.

    Джеки Чан новый фильм Доспехи Бога Казахстан съемки
    Elvis

    Последние новости

    14:50

    Начался судебный процесс по делу "Meydan TV" - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    14:41
    Фото

    Председатель Коллегии адвокатов находится с визитом в Румынии

    Внешняя политика
    14:36

    По БТД за 11 месяцев прокачено свыше 33 млн тонн нефти

    Энергетика
    14:31

    Новый фильм Джеки Чана будут снимать в Казахстане

    Это интересно
    14:26

    В Азербайджане пройдут Дни культуры Узбекистана

    Kультурная политика
    14:24

    Путин и Эрдоган проводят встречу в Туркменистане

    В регионе
    14:24
    Фото
    Видео

    Сотрудники СГБ почтили память Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

    Внутренняя политика
    14:23

    Экс-президент Ирака станет Верховным комиссаром ООН по делам беженцев

    Другие страны
    14:14
    Фото

    Али Асадов почтил память Гейдара Алиева в Туркменистане

    Внешняя политика
    Лента новостей