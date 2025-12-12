Новый фильм Джеки Чана будут снимать в Казахстане
Это интересно
- 12 декабря, 2025
- 14:31
Легенда мирового кино Джеки Чан и казахстанский режиссер Роберт Кун выбрали юго-западную Мангистаускую область Казахстана для съемок четвертой части франшизы "Доспехи Бога".
Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.
"Мировая звезда Джеки Чан и режиссер фильма "Доспехи Бога: Ультиматум" Роберт Кун официально утвердили Мангистау главной локацией для своего нового крупного кинопроекта", - сообщили в администрации региона.
Отмечается, что выбор был сделан благодаря уникальным ландшафтам, масштабным панорамам и природной самобытности региона.
В сентябре Джеки Чан посещал Алматы для отбора локаций будущего фильма.
