Новый фильм Джеки Чана будут снимать в Казахстане

Легенда мирового кино Джеки Чан и казахстанский режиссер Роберт Кун выбрали юго-западную Мангистаускую область Казахстана для съемок четвертой части франшизы "Доспехи Бога".

Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

"Мировая звезда Джеки Чан и режиссер фильма "Доспехи Бога: Ультиматум" Роберт Кун официально утвердили Мангистау главной локацией для своего нового крупного кинопроекта", - сообщили в администрации региона.

Отмечается, что выбор был сделан благодаря уникальным ландшафтам, масштабным панорамам и природной самобытности региона.

В сентябре Джеки Чан посещал Алматы для отбора локаций будущего фильма.