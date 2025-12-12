Азербайджан и Румыния укрепляют сотрудничество в правовой сфере
- 12 декабря, 2025
- 16:14
Азербайджан и Румыния обсудили вопросы судебного законодательства обеих стран.
Как передает Report об этом сообщило посольство Азербайджана в Румынии.
Согласно информации, делегация коллегии адвокатов во главе с председателем Анаром Багировым вместе с послом Азербайджана в Румынии Гудси Османовым провела встречу с генеральным секретарем министерства юстиции Румынии Роксаной Симоной Момеу.
"Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, развитие отношений и обменялись мнениями по судебному законодательству двух стран",- говорится в сообщении.
