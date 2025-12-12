Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Внешняя политика

    Внешняя политика
    12 декабря, 2025
    • 16:14
    Азербайджан и Румыния  укрепляют сотрудничество в правовой сфере

    Азербайджан и Румыния обсудили вопросы судебного законодательства обеих стран.

    Как передает Report об этом сообщило посольство Азербайджана в Румынии.

    Согласно информации, делегация коллегии адвокатов во главе с председателем Анаром Багировым вместе с послом Азербайджана в Румынии Гудси Османовым провела встречу с генеральным секретарем министерства юстиции Румынии Роксаной Симоной Момеу.

    "Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, развитие отношений и обменялись мнениями по судебному законодательству двух стран",- говорится в сообщении.

    Лента новостей