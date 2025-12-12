Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    ММ рассмотрит расширение льгот по госпошлине для отдельных категорий граждан

    Финансы
    • 12 декабря, 2025
    • 16:14
    ММ рассмотрит расширение льгот по госпошлине для отдельных категорий граждан

    В Азербайджане расширяется список лиц, освобожденных от уплаты госпошлины за определенные услуги и юридические действия.

    Как сообщает Report, в связи с этим в законы "О государственной пошлине" и "О государственном реестре недвижимого имущества" вносятся новые статьи.

    Согласно новой статье, от уплаты госпошлины освобождаются лица, получившие инвалидность при защите территориальной целостности, независимости и конституционного строя страны, из-за событий 20 Января 1990 года, а также лица, ставшие инвалидами во время прохождения военной службы, включая службу на Чернобыльской АЭС, и семьи шехидов.

    Льгота распространяется на услуги, связанные с оформлением прав собственности и других прав на недвижимость, включая выдачу выписки из реестра и технических документов по объекту недвижимости, регистрацию ипотеки и другие юридические действия, связанные с недвижимостью, и пр.

    Указанный законопроект включен в повестку дня пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 16 декабря.

    Лента новостей