    По БТД за 11 месяцев прокачено свыше 33 млн тонн нефти

    Энергетика
    • 12 декабря, 2025
    • 14:36
    В январе-ноябре текущего года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 33 млн 408,9 тыс. тонн нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 5,5% меньше показателя за 11 месяцев 2024 года.

    За указанный период 74,6% нефти транспортировано по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) - 24 млн 907,4 тыс. тонн (на 7,2% меньше по сравнению с 11 месяцами 2024 года).

    По данным статистики, 85,1% или 21 млн 199,8 тыс. тонн нефти, транспортированной по трубопроводу БТД, составила нефть, добытая в Азербайджане, а 14,9% или 3 млн 707,6 тыс. тонн – транзитная нефть из Туркменистана и Казахстана.

    В этот период объем азербайджанской нефти, транспортированной по трубопроводу БТД, сократился на 3,4%, транзитной - на 24,2%.

    Напомним, что в настоящее время по БТД в основном транспортируется нефть, добываемую в Азербайджане с блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ), и конденсат с месторождения "Шахдениз".

    Участниками АЧГ являются: BP (30,37%), SOCAR (31,65%), "MOL Group" (9,57%), INPEX (9,31%), "ExxonMobil" (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), "ONGC Videsh Limited" (OVL) (2,92%).

