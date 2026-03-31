Кая Каллас прибыла в столицу Украины
В регионе
- 31 марта, 2026
- 09:24
Глава евродипломатии Кая Каллас прибыла с визитом в Украину.
Как передает Report, об этом глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил в соцсети Х.
"Этот визит является знаком истинной храбрости и солидарности с Украиной. Я благодарен Каллас и всем европейским коллегам, которые приехали сегодня в Украину", - отметил он.
Ранее сообщалось о том, что глава евродипломатии Кая Каллас и министры иностранных дел ряда стран ЕС проведут в украинской столице Киеве неформальное заседание Совета ЕС.
