Кая Каллас прибыла в столицу Украины

Глава евродипломатии Кая Каллас прибыла с визитом в Украину.

Как передает Report, об этом глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил в соцсети Х.

"Этот визит является знаком истинной храбрости и солидарности с Украиной. Я благодарен Каллас и всем европейским коллегам, которые приехали сегодня в Украину", - отметил он.

Ранее сообщалось о том, что глава евродипломатии Кая Каллас и министры иностранных дел ряда стран ЕС проведут в украинской столице Киеве неформальное заседание Совета ЕС.