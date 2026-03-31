İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13

    Kaya Kallas Ukraynaya səfər edib

    Region
    • 31 mart, 2026
    • 09:33
    Kaya Kallas Ukraynaya səfər edib

    Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas Ukraynaya səfər edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Bu səfər Ukrayna ilə həmrəyliyin əlamətidir. Kallas və bu gün Ukraynaya gələn bütün avropalı həmkarlara minnətdaram", - o qeyd edib.

    Daha əvvəl bildirilmişdi ki, K.Kallas və Avropa İttifaqının (Aİ) bir sıra ölkələrinin xarici işlər nazirləri Kiyevdə Aİ Şurasının qeyri-rəsmi iclasını keçirəcəklər.

    Avropa İttifaqı Kaya Kallas Andrey Sibiqa
    Кая Каллас прибыла в столицу Украины

