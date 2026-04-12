İsrailin hücumları nəticəsində Livanın cənubunda səkkiz nəfər ölüb
    İsrailin hücumları nəticəsində Livanın cənubunda səkkiz nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 12 aprel, 2026
    • 01:09
    İsrailin Livanın cənubuna zərbə endirməsi nəticəsində səkkiz nəfər ölüb, doqquz nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Mehr" Xəbər Agentliyi Livanın Səhiyyə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.

    "İsrailin Livanın cənubundakı Sayda vilayətində yerləşən Tuffah şəhərinə hava hücumu nəticəsində 8 nəfər şəhid olub, 9 nəfər yaralanıb", - nazirliyin məlumatında qeyd edilib.

    Daha əvvəl cari ilin martın 2-dən bəri İsrailin hücumları səbəbindən Livanda 2 020 nəfərin həlak olduğu açıqlanmışdı.

    Yaxın Şərqdə eskalasiya İsrail Livan Səhiyyə Nazirliyi
    В результате израильских атак на юге Ливана погибли восемь человек

    Son xəbərlər

    17:07

    "Expressbank"ın xalis mənfəəti 35 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    16:58

    AMB: Əhalinin borc yükü artıb

    Maliyyə
    16:56

    Azərbaycanda təkrarsığorta bazarı 12 % azalıb

    Maliyyə
    16:51
    Foto

    Laçında "Bəylik Bağları" yenidən bərpa olunur

    Daxili siyasət
    16:49

    Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlərin ümumi məbləği 14 % azalıb

    Maliyyə
    16:49

    "Azercell"dən "MiFi" və "Wi-Fi" cihazları ilə istənilən yerdə onlayn ol!

    Maliyyə
    16:49

    İsrail ordusu ABŞ-nin Hörmüz planlarına görə yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib

    Digər ölkələr
    16:48

    Nigeriyada terrorçular hərbi bazaya hücum ediblər

    Digər ölkələr
    16:46

    Azərbaycan bankları ötən il 223 milyon manat qeyri-işlək krediti silib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti