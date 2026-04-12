В результате израильских атак на юге Ливана погибли восемь человек
Другие страны
- 12 апреля, 2026
- 01:27
В результате израильских ударов по югу Ливана погибли восемь человек, еще девять получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на Минздрав Ливана.
"В результате авиаударов по городу Туффах, расположенному в провинции Сайда на юге Ливана, восемь человек погибли, девять получили ранения", - говорится в сообщении министерства.
Ранее сообщалось, что с 2 марта текущего года в результате израильских ударов в Ливане погибли 2 020 человек.
