Завтра в Киеве состоится неформальное заседание Совета ЕС

Глава евродипломатии Кая Каллас и министры иностранных дел ряда стран ЕС проведут в украинской столице Киеве неформальное заседание Совета ЕС.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей (EEAS).

"Верховный представитель по внешним делам и политике безопасности (Кая Каллас - ред.) проведет неформальное заседание Совета ЕС по иностранным делам. Визит завершится церемонией передачи энергетического оборудования для украинских железных дорог", - отмечается в сообщении.

По данным EEAS, министры также посетят Бучу в Киевской области Украины, где в марте 2022 года произошло массовое убийство мирных граждан, сопровождавшееся случаями мародерства, похищений и пыток.