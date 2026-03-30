Завтра в Киеве состоится неформальное заседание Совета ЕС
Другие страны
30 марта, 2026
- 23:14
Глава евродипломатии Кая Каллас и министры иностранных дел ряда стран ЕС проведут в украинской столице Киеве неформальное заседание Совета ЕС.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей (EEAS).
"Верховный представитель по внешним делам и политике безопасности (Кая Каллас - ред.) проведет неформальное заседание Совета ЕС по иностранным делам. Визит завершится церемонией передачи энергетического оборудования для украинских железных дорог", - отмечается в сообщении.
По данным EEAS, министры также посетят Бучу в Киевской области Украины, где в марте 2022 года произошло массовое убийство мирных граждан, сопровождавшееся случаями мародерства, похищений и пыток.
Последние новости
