Кая Каллас объявила о введении санкций ЕС против 19 представителей Ирана

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против 19 иранских официальных лиц и организаций.

Как сообщает Report, об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По ее словам, санкции введены в связи с нарушениями прав человека.