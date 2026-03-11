Кая Каллас объявила о введении санкций ЕС против 19 представителей Ирана
В регионе
- 11 марта, 2026
- 16:13
Европейский союз (ЕС) ввел санкции против 19 иранских официальных лиц и организаций.
Как сообщает Report, об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
По ее словам, санкции введены в связи с нарушениями прав человека.
Последние новости
16:25
В Ормузском проливе атаковано еще одно судно, спасены 20 человекДругие страны
16:18
Иран исключает участие в ЧМ‑2026 по футболуДругие страны
16:13
Кая Каллас объявила о введении санкций ЕС против 19 представителей ИранаВ регионе
16:12
Антониу Кошта почтил в Баку память шехидовВнешняя политика
16:10
В Баку началась встреча Ильхама Алиева с Антониу КоштойВнешняя политика
16:09
Посол Швейцарии и сотрудники дипмиссии эвакуированы из Ирана в АзербайджанВнешняя политика
16:06
Мецола: На следующей неделе состоится заседание Парламентского комитета Европа-АрменияДругие страны
15:58
Фото
Бангертер: Посольство Азербайджана в Тегеране оказало помощь дипмиссии Швейцарии в эвакуации из ИранаВнешняя политика
15:55