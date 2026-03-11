Avropa İttifaqı İranın 19 rəsmi şəxsi və təşkilatına qarşı sanksiya tətbiq edib
- 11 mart, 2026
- 15:51
Avropa İttifaqı İranın 19 rəsmi şəxsi və təşkilatına qarşı sanksiya tətbiq edib.
"Report"un məlumatına görə, bunu Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas deyib.
O qeyd edib ki, sanksiyalar insan hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar tətbiq edilir.
