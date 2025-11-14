Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Кавелашвили: Мир между Баку и Ереваном усилит привлекательность региона

    В регионе
    • 14 ноября, 2025
    • 16:45
    Кавелашвили: Мир между Баку и Ереваном усилит привлекательность региона

    Завершение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией выведет траекторию развития Южного Кавказа на качественно новый уровень и повысит общую привлекательность региона.

    Как сообщает Report, об этом президент Грузии Михаил Кавелашвили написал своей странице в соцсети Х по итогам встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

    "Я подчеркнул, что Грузия приветствует парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Я также выразил надежду, что в ближайшем будущем Армения и Азербайджан подпишут соглашение, тем самым выведя позитивную траекторию развития Южного Кавказа на качественно новый уровень и повысив общую привлекательность региона", - написал Кавелашвили.

    Грузия продолжает неизменно поддерживать процесс установления мира и стабильности на Южном Кавказе и готова продолжать вносить свой вклад по мере необходимости, подчеркнул он.

    Лента новостей