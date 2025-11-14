Кавелашвили: Мир между Баку и Ереваном усилит привлекательность региона
- 14 ноября, 2025
- 16:45
Завершение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией выведет траекторию развития Южного Кавказа на качественно новый уровень и повысит общую привлекательность региона.
Как сообщает Report, об этом президент Грузии Михаил Кавелашвили написал своей странице в соцсети Х по итогам встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
"Я подчеркнул, что Грузия приветствует парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Я также выразил надежду, что в ближайшем будущем Армения и Азербайджан подпишут соглашение, тем самым выведя позитивную траекторию развития Южного Кавказа на качественно новый уровень и повысив общую привлекательность региона", - написал Кавелашвили.
Грузия продолжает неизменно поддерживать процесс установления мира и стабильности на Южном Кавказе и готова продолжать вносить свой вклад по мере необходимости, подчеркнул он.
I hosted Ararat Mirzoyan (@AraratMirzoyan), Minister of Foreign Affairs of 🇦🇲, at the Presidential Palace.— Mikheil Kavelashvili (@GeoPresident_) November 14, 2025
During the meeting, we discussed the political, economic, and cultural-educational relations between our two countries, as well as prospects for deepening bilateral… pic.twitter.com/iVKs2Kn8AR