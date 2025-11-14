İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Kavelaşvili: Bakı və İrəvan arasında sülh regionun cəlbediciliyini artıracaq

    Region
    • 14 noyabr, 2025
    • 17:18
    Kavelaşvili: Bakı və İrəvan arasında sülh regionun cəlbediciliyini artıracaq

    Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesinin başa çatması Cənubi Qafqazın inkişaf trayektoriyasını keyfiyyətcə yeni səviyyəyə çıxaracaq və regionun ümumi cəlbediciliyini artıracaq.

    "Report"un verdiyi məlumata görə, bu barədə Gürcüstan Prezidenti Mixail Kavelaşvili Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyanla görüşdən sonra "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    "Mən vurğuladım ki, Gürcüstan Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin paraflanmasını alqışlayır. Həmçinin ümidvar olduğumu bildirdim ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycan və Ermənistan saziş imzalayacaq, bununla da Cənubi Qafqazın müsbət inkişaf trayektoriyasını keyfiyyətcə yeni səviyyəyə çıxaracaq və regionun ümumi cəlbediciliyini artıracaq", - M.Kavelaşvili yazıb.

    O bildirib ki, Gürcüstan Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin bərqərar olmasını daim dəstəkləməyə davam edir və lazım gələrsə, bundan sonra da töhfə verməyə hazırdır.

    Gürcüstan Azərbaycan Ermənistan
