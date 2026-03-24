Кавелашвили и Кобахидзе поздравили мусульманскую общину Грузии с Рамазаном и Новрузом

Президент Грузии Михеил Кавелашвили и премьер-министр Ираклий Кобахидзе поздравили мусульманскую общину страны с праздниками Рамазан и Новруз.

Как сообщает грузинское бюро Report, в своих заявлениях они также выразили благодарность мусульманской общине за проявленную солидарность с грузинскими православными христианами, скорбящими в связи с кончиной патриарха Илии II.

Кавелашвили подчеркнул, что отказ граждан-мусульман от праздничных мероприятий в этот чувствительный момент для Грузии является ярким примером братства, дружбы и взаимного уважения, существующих между различными религиозными общинами, проживающими в стране.

В свою очередь, Кобахидзе заявил: "Мы никогда не забудем эту братскую поддержку. Проявление единства в трудные и радостные дни составляет основу единства страны. На протяжении веков различные общины совместно формировали историю Грузии и сегодня строят лучшее будущее для грядущих поколений".