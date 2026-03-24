    Gürcüstan Prezidenti və Baş naziri müsəlman icmasını təbrik edib

    Region
    • 24 mart, 2026
    • 09:49
    Gürcüstan Prezidenti və Baş naziri müsəlman icmasını təbrik edib

    Gürcüstan Prezidenti Mixeil Kavelaşvili və Baş nazir İrakli Kobaxidze müsəlman icmasını Ramazan və Novruz bayramları münasibətilə təbrik edib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, onlar bəyanatlarında II İliyanın vəfatı ilə əlaqədar yas tutan gürcü pravoslav xristianlarına göstərilən həmrəyliyə görə müsəlman icmasına təşəkkürlərini bildiriblər.

    M.Kavelaşvili vurğulayıb ki, müsəlman vətəndaşların bu həssas dönəmdə bayram tədbirlərindən imtina etməsi ölkədə yaşayan müxtəlif dini icmalar arasında mövcud olan qardaşlıq, dostluq və qarşılıqlı hörmətin bariz nümunəsidir.

    İ.Kobaxidze isə müsəlman icmasına bu günlərdə bayram tədbirlərini ləğv etdikləri üçün xüsusi minnətdarlığını ifadə edib:

    "Bu qardaş dəstəyi heç vaxt unutmayacağıq. Çətin və sevincli günlərdə birlik nümayiş etdirmək ölkənin birliyinin əsasını təşkil edir. Əsrlər boyu müxtəlif icmalar Gürcüstan tarixini birlikdə formalaşdırıb və bu gün də gələcək nəsillər üçün daha yaxşı gələcək qururlar".

    Mixeil Kavelaşvili İrakli Kobaxidze Novruz Bayramı Ramazan Bayramı Gürcüstanın Katolikos-Patriarxı II İliya

    Son xəbərlər

    10:17

    "Nyukasl"ın müdafiəçisi Sven Botman üz sümüyünün sınığı ilə əlaqədar əməliyyat edilib

    Futbol
    10:07
    Foto

    Azərbaycandan keçməklə Ermənistana göndərilən Rusiya gübrəsi və qarabaşağı Biləcəridən yola salınıb

    Biznes
    10:04

    Sakit okeanda Tonqa adaları yaxınlığında 7,3 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    10:02

    Futzal üzrə Azərbaycan millisi Qazaxıstanla yoxlama görüşləri keçirəcək

    Futbol
    09:58

    Goranboyda iki nəfər arasında mübahisə olub, ölən var

    Hadisə
    09:49

    Gürcüstan Prezidenti və Baş naziri müsəlman icmasını təbrik edib

    Region
    09:44

    KİV: İsrail ordusunun Beyruta endirdiyi zərbələr nəticəsində 2 nəfər ölüb, 5 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    09:42

    Azərbaycan mebel və onun hissələrinin idxalına çəkdiyi xərci 20 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    09:36

    Türkiyə hökuməti Hörmüz boğazı və enerji bazarındakı vəziyyəti müzakirə edəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti