    В регионе
    • 30 октября, 2025
    • 14:55
    Кавелашвили: Грузия не будет унижаться ради вступления в ЕС

    Грузия стремится стать членом Евросоюза, сохраняя при этом свои исторические ценности и защищая национальные интересы.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.

    По его словам, западные страны критикуют грузинские власти за "откат демократии" и "антизападную риторику". В Тбилиси же считают, что напряженность связана с позицией Грузии по конфликту в Украине и стремлением правительства отстаивать суверенитет.

    "Как можно унизить своих граждан, свою историю и свое прошлое, стоя на одной ноге лишь для того, чтобы попасть в какое-то объединение?! Некоторые НПО и представители гражданского общества пытались поставить себя выше легитимно избранной власти, вмешиваясь в принятие законов без поддержки граждан", - отметил он.

    Он подчеркнул, что принятые законы направлены на обеспечение прозрачности иностранных источников финансирования. Добросовестным организациям, особенно финансируемым партнерскими странами, нечего скрывать.

