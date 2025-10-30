İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Kavelaşvili: Gürcüstan Aİ-yə daxil olmaq üçün alçalmayacaq

    Region
    • 30 oktyabr, 2025
    • 15:24
    Kavelaşvili: Gürcüstan Aİ-yə daxil olmaq üçün alçalmayacaq

    Gürcüstan Avropa İttifaqına (Aİ) üzvü olmağa can atarkən öz tarixi dəyərlərini qoruyub saxlayır və milli maraqlarını müdafiə edir.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən məlumatına görə, bunu Gürcüstan Prezidenti Mixeil Kavelaşvili bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Qərb ölkələri Gürcüstan hakimiyyətini "anti-qərb ritorikasında" tənqid edir: "Tbilisidə isə hesab edirlər ki, gərginlik Gürcüstanın Ukrayna münaqişəsinə dair mövqeyi və hökumətin suverenliyi müdafiə etmək səyi ilə bağlıdır".

    "Sadəcə hər hansı bir birliyə daxil olmaq üçün bir ayaq üstündə dayanaraq vətəndaşlarını, tarixini və keçmişini necə alçalda bilərsən?! Bəzi QHT-lər və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri vətəndaşların dəstəyi olmadan qanunların qəbuluna müdaxilə edərək özlərini legitim seçilmiş hakimiyyətdən üstün tutmağa çalışırdılar", - o qeyd edib.

    Gürcüstan Prezidenti vurğulayıb ki, qəbul edilmiş qanunlar xarici maliyyə mənbələrinin şəffaflığını təmin etməyə yönəlib.

    Gürcüstan Mixail Kavelaşvili Avropa İttifaqı
    Кавелашвили: Грузия не будет унижаться ради вступления в ЕС
    President: Georgia not to humiliate itself to join EU

